Медведев поздравил народную артистку Татьяну Пилецкую с юбилеем

Фото: ТАСС/Белинский Юрий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравления актрисе театра и кино Татьяне Пилецкой в честь юбилея.

Медведев отметил талант, индивидуальность и драматический дар актрисы.

"Ваша элегантность, утонченность и грация не раз вдохновляли художников, скульпторов и режиссеров. А глубокие и искренние образы, созданные на сцене знаменитого театра "Балтийский дом" и в кино, восхищают миллионы зрителей", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина России.

Медведев отметил, что Пилецкая убедительна и органична, а каждый выход на сцену или новая роль – это всегда событие.

Актриса театра "Балтийский дом" Татьяна Пилецкая 2 июля отмечает 90-летний юбилей.

Но сцену покидать она не намерена. 7 сентября актриса сыграет главную роль в спектакле "Ма-Мурэ". Также в сентябре Пилецкая будет играть в спектаклях "Деревья умирают стоя", "Театральный роман" и "Шерлок Холмс", а специальный юбилейный вечер народной артистки пройдет на сцене театра "Балтийский дом" 21 сентября.