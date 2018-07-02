Медведев поздравил народную артистку Татьяну Пилецкую с юбилеем

Фото: ТАСС/Белинский Юрий
Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравления актрисе театра и кино Татьяне Пилецкой в честь юбилея.
Медведев отметил талант, индивидуальность и драматический дар актрисы.
"Ваша элегантность, утонченность и грация не раз вдохновляли художников, скульпторов и режиссеров. А глубокие и искренние образы, созданные на сцене знаменитого театра "Балтийский дом" и в кино, восхищают миллионы зрителей", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина России.
Медведев отметил, что Пилецкая убедительна и органична, а каждый выход на сцену или новая роль – это всегда событие.
Актриса театра "Балтийский дом" Татьяна Пилецкая 2 июля отмечает 90-летний юбилей.
Но сцену покидать она не намерена. 7 сентября актриса сыграет главную роль в спектакле "Ма-Мурэ". Также в сентябре Пилецкая будет играть в спектаклях "Деревья умирают стоя", "Театральный роман" и "Шерлок Холмс", а специальный юбилейный вечер народной артистки пройдет на сцене театра "Балтийский дом" 21 сентября.
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