Желтый уровень погодной опасности сохранится в Москве 2 июля

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Москве и области сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за дождей и сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В столице, по данным синоптиков, ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до 22–24 градусов.

Ранее сообщалось, что сегодня днем в Москве ожидается облачная погода, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер подует южный со скоростью 8 метров в секунду, при грозе – порывистый.

Как отмечалось, пик похолодания придется на среду. Температура не поднимется выше +20 градусов. При этом весь день будет пасмурно. В четверг же температура вернется к норме.