Лондон спасает животных от жары оригинальным способом

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Необычный способ помочь животным пережить жару предложили сотрудники зоопарка в Лондоне. Они привязывают к деревьям мороженое, сообщает CGTN.

Десерт для животных полезен и не содержит сахара. Он представляет собой ледяные шарики из фруктового сока с разными добавками.

Для гориллы и обезьяны сайрими сотрудники зоосада приготовили прохладительный десерт с семенами, грецкими орехами и нутом.

Освежающее лакомство используют и в Казанском зоопарке. Для белых медведей в жару там готовят ледяные шайбы с рыбой, салатом и морковью.

Отмечается, что тигры и пингвины с жаркой погодой справляются самостоятельно и при этом отлично себя чувствуют.