В Госдуму внесли законопроект о санкциях к иностранцам, нарушившим права россиян

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Кабмин внес в Госдуму законопроект о применении санкций против всех иностранцев, которые нарушили права россиян. Текст опубликован в думской электронной базе.
Отмечается, что в настоящее время закон позволяет применять рестрикции только в отношении граждан США.
"Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства", – говорится в материале.
Ранее замминистра внутренних дел России Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, находящимися на территории РФ, чтобы они не оказались выдворены из страны. По его словам, в России много граждан из стран СНГ находятся незаконно.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал значительное сокращение количества мигрантов на территории России за последний год. По его словам, именно мигрантов не хватает для реализации множества амбициозных проектов.
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