Попова заявила о неизбежности новых пандемий в будущем

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Новые пандемии в будущем неизбежны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Уровень угроз здоровью в современном взаимосвязанном мире продолжает расти, и будущие пандемии неизбежны", – цитирует Попову РИА Новости.

Ранее она рассказала, что российский уровень подготовки к эпидемиологическим угрозам оказался одним из самых высоких в мире. Глава Роспотребнадзора призвала поддерживать его на фоне риска новых пандемий.

За последние сутки в России подтвердили 8 832 новых случая COVID-19. При этом в 1 153 (13,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 090 249 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Тыва.

В РФ за 24 часа скончались 394 человека с COVID-19, за весь период пандемии – 122 267. При этом за минувшие сутки выписаны 9 020 человек, за все время – 4 702 599.