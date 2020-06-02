В Минкомсвязи рассказали о росте числа заявлений на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новые сервисы на портале госуслуг дали прирост к обычному трафику портала в 20 миллионов электронных заявлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минкомсвязи РФ Максута Шадаева.
"Я бы хотел сказать, что весь объем новых сервисов, которые мы запустили за апрель – май, дал нам прирост 20 миллионов заявлений электронных, которые за это время через портал госуслуг мы обработали. Это плюс к тому стандартному трафику, который у нас был", – сказал Шадаев.
Он подчеркнул, что для Минкомсвязи такие показатели являются хорошим результатом. Шадаев добавил, что благодаря порталу граждане могут безопасно и удобно для себя оформлять заявления за 2–3 минуты из дома.
"Но и самое главное, что мы смогли, – это преодолеть психологический барьер у многих ведомств, которые поняли, что это тоже очень просто и на самом деле удобнее даже для их работы. Вот это большой плюс", – добавил глава министерства.
В середине мая Шадаев сообщил, что за месяц число обращений на единый портал госуслуг превысило норму в три раза. Ежедневно сайт посещало порядка девяти миллионов человек.
В настоящее время россияне могут через портал подать заявку на возвращение из-за рубежа, оформить выплату пособий на детей, получить цифровые пропуска для выхода из дома во время режима самоизоляции, а также встать на учет в центры занятости.
Сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками появился на портале госуслуг
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