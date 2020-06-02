Россиян предупредили о мошенниках в условиях COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Роспотребнадзор напомнил россиянам о мошеннических действиях в условиях пандемии COVID-19. Как говорится на сайте ведомства, злоумышленники пользуются страхами потребителей.

В частности, они предлагают на условиях предоплаты "уникальные" товары: особые фильтры, очистители воздуха и лекарства. Также для обмана используются новые аспекты ситуации.

Например, оплата якобы выписанного штрафа, обязательный платный анализ и фальшивые пропуска. Кроме того, мошенники пытаются проникнуть в квартиру с целью совершения кражи.

Для этого они представляются врачами, социальными работниками и санитарной обработкой. Также пользователям предлагают перейти по опасным ссылкам и оставить свои персональные данные.

Ранее в МЧС раскрыли новую схему мошенников по обману бизнесменов. Злоумышленники от имени надзорных ведомств якобы проводят проверки и за деньги обещают "закрыть глаза" на имеющиеся нарушения.