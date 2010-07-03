Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве в воскресенье

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Предстоящим днем Москва будет находиться на периферии антициклона, сообщается на портале "Метеоновости".

При переменной облачности местами не исключен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в городе составит 23-25 градусов, по области – 20-25 градусов тепла.

Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба.

Ранее на 2 июня в Москве из-за сильного ветра, грозы и риска возникновения природных пожаров объявили желтый уровень погодной опасности.

Горожан призвали ограничить выходы на природу, а также быть предельно осторожными с огнем.

Нельзя разводить костры в лесу и на торфяниках, бросать горящие спички, окурки, не следует сжигать мусор.