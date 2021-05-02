В Москве превышение смертности в марте 2021 года составило 2 888 случаев

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

В Москве по сравнению с прошлым годом превышение смертности в марте составило 2 888 случаев. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Всего за указанный месяц в городе зафиксировали 13 061 смерть. Также уточняется, что за этот период от COVID-19, как основной причины смерти, умер 2 231 человек. В это число входят и те случаи, когда при отрицательном тесте при жизни и посмертно по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус.

"По отношению к предыдущему месяцу отмечено снижение показателя. В марте от коронавируса умерло на 215 человек меньше, чем в феврале", – говорится в сообщении.

Уточняется, что если учитывать только те случаи, когда коронавирус явился основной причиной смерти, то летальность от COVID-19 в Москве составляет 2,66%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в марте 2021 года показатели смертности в стране снизились на 21%. Она подтвердила, что по показателям смертности самыми напряженными месяцами в РФ были декабрь 2020 года и январь 2021 года.