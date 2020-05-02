Более 1,1 тысячи российских военных заразились коронавирусом – Минобороны

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В министерстве обороны РФ рассказали, что более 2,9 тысячи российских военнослужащих и учащихся военных образовательных учреждений заразились коронавирусом, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что COVID-19 обнаружили у 1177 военных. Среди курсантов зафиксировали 1195 случаев заражения. 209 человек заболели коронавирусом среди воспитанников довузовских учебных заведений. 322 случая инфицирования нашли среди гражданского персонала.

В Минобороны также рассказали, что 345 человек лечатся от коронавируса в подведомственных госпиталях. 317 человек расположены в изоляторах по месту службы. 10 зараженных проходят лечение в гражданских больницах, в то время как 505 заболевших находятся дома на карантине.

В министерстве отметили, что за все время пандемии коронавируса от болезни излечились 145 человек.

Ранее глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, что в образовательных учреждениях Минобороны учебный год завершится досрочно. Курсанты закончат обучение 5 мая, слушатели довузовских организаций – 30 апреля.