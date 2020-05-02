В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 214 тыс человек

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В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие коронавирусной инфекции остаются около 214 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В сообщении говорится, что в стране провели более 3,9 миллиона тестов на COVID-19. За сутки было сделано 221 тысяч тестов.

Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил устанавливать на улицах Москвы и регионов герметичные боксы для проведения тестирования на коронавирус.