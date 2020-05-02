Синоптики рассказали о погоде на субботу в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу, 2 мая. Прогноз передает портал "Метеоновости".

Отмечается, что предстоящим днем столичный регион останется под действием обширного антициклона. При этом атмосферное давление в середине дня установится на отметке 748 миллиметров ртутного столба.

"При переменной облачности существенных осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 14–16 градусов, по области до – 12–17 градусов", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозам метеорологов, в столице ожидается слабый восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит порядка 40%.

Ранее метеорологи предупредили москвичей об усилении ветра. Сообщалось, что в субботу, 2 мая, в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности.

По прогнозам специалистов, 3 мая станет самым теплым днем в Москве с начала весны. Прогнозируется, что в воскресенье воздух прогреется до плюс 25 градусов. При этом в столице не исключены кратковременные осадки и даже первые грозы.