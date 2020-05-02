СМИ назвали дату репетиции воздушной части парада Победы в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стала известна дата репетиции воздушной части парада Победы в Москве. Как сообщает газета "Известия", мероприятие запланировано на 4 мая.

"Он (полет – Прим. ред.) пройдет над Красной площадью", – заявил источник в министерстве обороны.

Начало репетиции запланировано на 9:00. Она продлится два часа и закончится в 11:00, пишет издание.

Источник отметил, что схема пролета воздушной техники по сравнению с прошлыми годами не поменялась.

28 апреля в ходе очередного обращения к жителям РФ президент России Владимир Путин заявил, что 9 мая в небе над Москвой состоится воздушный парад Победы. Глава государства подчеркнул, что в мероприятии примут участие современные боевые самолеты и вертолеты.

Кроме того, вечером 9 мая в столице прогремит праздничный салют. В небо будут выпущены несколько десятков тысяч фейерверков.

Ранее стало известно время начала трансляций "Бессмертного полка". Планируется, что россияне смогут увидеть портреты своих героев на медиаэкранах, в онлайн-форматах, а также на федеральных телеканалах.