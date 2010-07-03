Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе на 2 мая

Фото: Москва 24/Никита симонов

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна" – говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что в столице атмосферное давление упадет до отметки 735 миллиметров ртутного столба. По словам специалистов, это значение может стать рекордным.

В этот день атмосферное давление не опускалось ниже 737 миллиметров ртутного столба. Это значение показали барометры в 1983 году на станции ВДНХ.