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Общество

17:09

Психологи столицы расскажут на вебинарах, как не паниковать из-за коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В городе запустили серию психологических вебинаров о том, как справиться с паникой из-за распространения коронавирусной инфекции.

Про старт образовательного проекта Агентству "Москва" рассказали представители Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения.

"Лучшие московские психологи запустили проект вебинаров "Только без паники". Онлайн-проект в поддержку граждан осуществляют НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы совместно с больницей имени Ганнушкина", – сказали в пресс-службе учреждения.

Планируется, что первый вебинар под названием "Рациональное отношение к коронавирусу. Как справиться с тревогой?" состоится в пятницу в 13:00. Найти трансляцию москвичи и гости столицы могут на сайте niioz.ru.

По последним данным, в России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Всего выписаны из больниц 235 человек.

Ранее стало известно, что в Роспотребнадзоре проходят лабораторные тестирования для определения коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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