Сомнолог рассказал о норме сна в режиме самоизоляции

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Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал, как от качества сна зависит иммунитет в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает ИА "НСН".

"Норма сна – от шести до восьми часов. В этих пределах ничего особенного ни с кем не случится", – отметил эксперт, призвав вставать примерно в одно и то же время, близкое к тому, во сколько вы привыкли просыпаться на работу. Это позволит легче адаптироваться потом, когда разрешат выходить на работу.

Кудинов отметил, что в нынешних условиях важно высыпаться, потому что от качества сна зависит иммунитет. И вероятность заразиться, если человек плохо спит или не высыпается, существенно выше.

Ранее замдиректора Московской службы психологической помощи Ольга Тенн призвала не рассматривать карантин как нечто негативное. Тенн указывает на то, что режим самоизоляции дает прекрасную возможность пообщаться со своими близкими.

Также в Москве запустили службу психологической поддержки для тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт из-за необходимости соблюдать карантин. Специалисты будут оказывать поддержку и давать советы. Все консультации проводятся анонимно.