Окончательного решения в вопросе празднования 75-й годовщины Победы нет – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что окончательного решения по поводу празднования 75-й годовщины Победы нет, передает "Газета.ру".
"Естественно, обсуждаются самые разные варианты, но не принималось никаких решений", – отметил представитель Кремля.
По его словам, сейчас тщательно взвешиваются и анализируются все обстоятельства.
В Минобороны также сообщили, что никаких решений об изменении даты и формата парада в честь Дня Победы в Москве на Красной площади в настоящий момент не принято.
Как заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, подготовка к параду проходит в соответствии с планом. По его словам, 1 апреля провели очередную парадную тренировку. Со всеми участниками парада проводятся "беспрецедентные меры профилактики" во избежание заболеваний личного состава.
Владимир Путин ранее поручил Федеральной службе безопасности РФ обеспечить максимальную безопасность граждан во время празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Известно, что в параде примут участие 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники и 150 воздушных судов. Мимо трибун проедут и легендарные танки Т-34 и Су-100.
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