Глава Пермского края призвал Минздрав не скрывать информацию о коронавирусе в регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Глава Пермского края Дмитрий Махонин после смерти главного редактора еженедельника "Деловой Интерес" Анастасии Петровой призвал Минздрав не скрывать информацию о распространении коронавируса в регионе, сообщает РИА Новости.
"Большой общественный резонанс вызвала смерть журналистки Анастасии Петровой. Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!" – заявил Махонин на заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Женщину доставили в больницу с признаками ОРВИ после общения с прибывшим из-за границы туристом. Первые пробы на коронавирус оказались отрицательными, ей поставили диагноз "пневмония". 31 марта журналистка умерла.
1 апреля глава регионального Минздрава Оксана Мелехова заявила, что ведомство пытается установить тип возбудителя, вызвавшего заболевание, поэтому будет сделан повторный тест на коронавирус.
Спустя день ведомство изменило данные по погибшим от коронавируса в регионе – две жертвы вместо одной. При этом количество людей, которых лечат от COVID-19, осталось прежним.
По данным регионального Минздрава, сейчас в крае 14 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 11 пациентов проходят лечение, один человек выздоровел, двое скончались.
За последние сутки в 29 регионах России подтвердили 771 новый случай коронавирусной инфекции. Большинство случаев заражения зарегистрировано в Москве – 595.
Всего в России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Всего выписаны из больниц 235 человек.
Под наблюдением в России остаются 215,5 тысячи человек.
Как московские врачи лечат больных коронавирусом на дому
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