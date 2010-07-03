Дельфинотерапию признали "разводом" и хотят запретить

Дельфинотерапия может навредить и человеку, и дельфину, так что ее следует запретить, считает доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина Татьяна Денисенко.
Она подчеркнула, что дельфинотерапия – полностью коммерческий проект. Ни в одном дельфинарии, где ее проводят, нет медицинского специалиста, который разрабатывал бы специальную программу с ребенком. Вода в них не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам.
"Если сравнивать с теми нормами, которые используют для спортивных бассейнов, то там количество микрофлоры в тысячу раз меньше, чем в бассейне у животных. У животных нельзя так продезинфицировать воду, чтобы полностью убрать эти микробы. Из-за большого количества дезинфицирующих средств дельфины обожгут кожу, там и так достаточно хлорки", – цитирует специалиста Агентство "Москва".
Она объяснила, что плавание с дельфинами не приносит ожидаемой пользы и даже может быть травмоопасным. Дельфин может укусить человека, добавила Денисенко. Контакты также могут грозить заражением: детей не тестируют на наличие, в частности, золотистых стафилококков.
"Дельфины могут этим заражаться и даже очень тяжело этим болеть. Это еще стресс для животного", – заявила микробиолог.
"Дельфинотерапия – это развод для родителей, которые верят в чудо", – констатировала она.
Ранее Минкультуры РФ подготовило требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, в том числе в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Народный артист РФ, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный раскритиковал инициативу. По его мнению, она может привести к уничтожению цирка.
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