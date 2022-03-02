Ученые нашли способ снизить риск смерти

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Полчаса-час еженедельных занятий, направленных на укрепление мышц, способствует 10–20-процентному снижению риска смерти. К такому выводу пришли ученые, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Согласно результатам исследования, это касается в том числе риска смерти из-за сердечно-сосудистых патологий, диабета и онкологических патологий.
Рекомендуется регулярно делать упражнения по укреплению мышц. Речь идет про такие активности, как работа с весами, эспандерами, отжимания и приседания. В первую очередь это необходимо взрослым людям из-за пользы упражнений для здоровья скелетных мышц.
Это уже не первое исследование, которое показывает, что работа над укреплением мышц связана с более низким риском смерти. Однако, какой должна быть оптимальная доза занятий, пока непонятно. Чтобы определить ее, исследователи взяли за основу пользовательские базы данных, в которых фигурировали взрослые без серьезных проблем со здоровьем.
Анализ данных показал, что занятия по укреплению мышц снизили риск смерти от любой причины на 10–17%. При этом при сочетании упражнений на укрепление мышц и аэробной активности риски гибели уменьшились на 40%.
Зона исследования ограничена лишь США, поэтому ученые называют данный эксперимент наблюдательным, а не клиническим.
Тренер по триатлону Александр Халаманов ранее рассказал об эффекте пробежек на голодный желудок. По словам специалиста, такой формат создает благоприятные условия для снижения веса.
"50 плюс": спорт – это жизнь
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