Ученые нашли способ снизить риск смерти

Фото: depositphotos/alinatroeva

Полчаса-час еженедельных занятий, направленных на укрепление мышц, способствует 10–20-процентному снижению риска смерти. К такому выводу пришли ученые, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Согласно результатам исследования, это касается в том числе риска смерти из-за сердечно-сосудистых патологий, диабета и онкологических патологий.

Рекомендуется регулярно делать упражнения по укреплению мышц. Речь идет про такие активности, как работа с весами, эспандерами, отжимания и приседания. В первую очередь это необходимо взрослым людям из-за пользы упражнений для здоровья скелетных мышц.

Это уже не первое исследование, которое показывает, что работа над укреплением мышц связана с более низким риском смерти. Однако, какой должна быть оптимальная доза занятий, пока непонятно. Чтобы определить ее, исследователи взяли за основу пользовательские базы данных, в которых фигурировали взрослые без серьезных проблем со здоровьем.

Анализ данных показал, что занятия по укреплению мышц снизили риск смерти от любой причины на 10–17%. При этом при сочетании упражнений на укрепление мышц и аэробной активности риски гибели уменьшились на 40%.

Зона исследования ограничена лишь США, поэтому ученые называют данный эксперимент наблюдательным, а не клиническим.

Тренер по триатлону Александр Халаманов ранее рассказал об эффекте пробежек на голодный желудок. По словам специалиста, такой формат создает благоприятные условия для снижения веса.

