Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

В среду, 2 марта, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве составит +1...+3 градуса, в Подмосковье – +5...0 градусов. По словам синоптиков, атмосферное давление будет выше нормы на 8–10 единиц.

"Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что начало весны в Центральной России будет теплым, сухим и солнечным. По его словам, в марте вероятен дефицит по количеству осадков. Недобор может составить до 20% от месячного лимита, что влечет за собой повышенную антициклональную активность.

Метеоролог добавил, что наступление метеорологической весны (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений), которое обычно происходит 27 марта, ожидается раньше.