Москвичей предупредили о похолодании в ночь на среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Экстренное предупреждение из-за порывистого ветра, гололедицы и похолодания объявлено в столице. Об этом говорится на сайте МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 2 марта до 09:00 3 марта в Москве ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду, переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений, гололедица", – говорится в сообщении.
В министерстве призвали водителей в непогоду снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать резких маневров, а также рекомендовали парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
В связи с непогодой столичные коммунальные службы мониторят состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.
Также в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы добавили, что при необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка дорог, тротуаров, дворовых территорий для исключения скользкости.
В среду в городе ожидается облачная погода с небольшими осадками. По прогнозам синоптиков, порывистый ветер и гололедица сохранятся в столице до пятницы. Столбики термометров в среду будут показывать около 0... +2 градусов, в четверг – около +2... +4 градусов. В субботу температура воздуха может опуститься до -7 градусов.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в период с 5 по 10 марта в России ожидается мощное арктическое вторжение. По словам синоптика, столбики термометров могут опуститься до -10 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.
"Утро": москвичей предупредили об усилении ветра
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