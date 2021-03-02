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Общество

10:54

В Союзе ветеранов футбола рассказали о состоянии экс-тренера "Спартака" Романцева

общество

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Бывшему тренеру футбольного клуба "Спартак" Олегу Романцеву сделали операцию, он чувствует себя нормально. Об этом сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

По его словам, инфаркта у экс-тренера не было.

"Он себя плохо почувствовал и вызвал скорую, ему сделали операцию. Сейчас он себя чувствует нормально. Да, на данный момент он в больнице", – рассказал Мирзоян Агентству "Москва".

Романцева госпитализировали в кардиореанимацию городской клинической больницы № 51.

Олег Романцев был главным тренером "Спартака" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Под его руководством "Спартак" выиграл восемь чемпионатов России. Сам Романцев стал самым титулованным тренером в истории чемпионатов РФ по футболу.

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