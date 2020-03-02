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Москва 24

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Общество

16:05

Фестиваль "Подводная оранжерея" пройдет в "Москвариуме"

общество город досуг фестивали

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ состоится весенний фестиваль "Подводная оранжерея". Он пройдет с 6 по 15 марта, сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что мероприятие будет посвящено началу весны и Международному женскому дню. Главной же темой фестиваля станет жизнь коралловых рифов и их обитателей.

"В период проведения фестиваля "Москвариум" превратится в одну из самых праздничных площадок города. В течение 10 дней посетители смогут любоваться яркими красками коралловых рифов, знакомиться с необычными водными обитателями, изучать водоросли и растения под микроскопом, участвовать в интерактивных занятиях, мастер-классах и квестах", – говорится в сообщении.

Помимо этого, гостям фестиваля предложат рассмотреть скелеты коралловых полипов и изучить с помощью микроскопов фитопланктон, водоросли и водные растения. Также все желающие смогут побывать на большом коралловом рифе с помощью VR и 3D-технологий.

Также в "Москвариуме" будет организована выставка фотографий коралловых рифов и обитателей морских глубин.

Ранее сообщалось, что в Музее Востока покажут скульптуры из кости моржа и кита. Выставка "О Чукотке резцом и тушью" откроется 11 марта.

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