В Мосгордуме назвали грудное вскармливание мерой борьбы против детского ожирения

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Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева назвала грудное вскармливание способом борьбы с детским ожирением. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам депутата, родители зачастую больше внимания уделяют недобору веса, чем превышению возрастной нормы. При этом осложнения во вторых случаях могут быть не меньшими – например, вероятна высокая нагрузка на позвоночник и, как следствие, изменение осанки.
"Одним из основных средств борьбы с ожирением, пожалуй, я бы назвала грудное вскармливание. Перекормить младенца грудным молоком невозможно, а смесью – вполне реально", – заявила Картавцева.
На данный момент в московских поликлиниках работают так называемые кабинеты здорового ребенка. Будущие и уже состоявшиеся родители могут обратиться за полноценными консультациями по формированию правильной системы развития малышей.
Как подчеркнула депутат Лариса Картавцева со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, избыточным весом в той или иной мере страдали порядка 41 миллиона детей в возрасте до пяти лет.
Ранее педиатр назвала продукты, которыми точно нельзя кормить младенцев. По словам врача Татьяны Буцкой, детей запрещается кормить сухим молоком, а также коровьим и козьим молоком.
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