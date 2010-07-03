Жителей Подмосковья просят быть осторожными из-за погодных условий

В Московской области 3 марта ожидаются порывистый ветер до 16 м/с, сильный снегопад, заносы на дорогах и гололедица. Такую информацию приводит пресс-служба регионального главка МЧС.
Согласно прогнозу ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", улучшения погодных условий стоит ожидать только к концу дня.
Ведомство также призывает жителей Подмосковья быть бдительными и осторожными. В условиях снегопада МЧС советует не пользоваться личным автотранспортом, не находиться вблизи шатких конструкций и деревьев.
При гололедице стоит избегать быстрой ходьбы, пожилым людям необходимо пользоваться тростью с резиновым наконечником или особой палкой с шипами. Автомобилисты должны соблюдать дистанцию и воздерживаться от скоростной езды.
Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном ветре. В этой связи в столице был введен желтый уровень погодной опасности. Ожидается, что порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.
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