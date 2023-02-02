15:49События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную борьбе с ненормативной лексикой
Фото: Москва 24/Александр Авилов
3 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой.
О том, как защитить русский язык от избытка мата, будут рассказывать:
- литературовед, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак;
- заведующий кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Владимир Славкин;
- заведующий кафедрой русского языка РГГУ Игорь Шаронов;
- председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова;
- ответственный редактор "Журнала Московской Патриархии", священник отец Александр Волков;
- поэт Александр Шаганов;
- психолог Анетта Орлова.
Смотрите прямую трансляцию 3 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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