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15:49

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную борьбе с ненормативной лексикой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

3 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой.

О том, как защитить русский язык от избытка мата, будут рассказывать:

  • литературовед, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак;
  • заведующий кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Владимир Славкин;
  • заведующий кафедрой русского языка РГГУ Игорь Шаронов;
  • председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова;
  • ответственный редактор "Журнала Московской Патриархии", священник отец Александр Волков;
  • поэт Александр Шаганов;
  • психолог Анетта Орлова.

Смотрите прямую трансляцию 3 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопресс-конференция

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