Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную борьбе с ненормативной лексикой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

3 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой.

О том, как защитить русский язык от избытка мата, будут рассказывать:



литературовед, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак;

заведующий кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Владимир Славкин;

заведующий кафедрой русского языка РГГУ Игорь Шаронов;

председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова;

ответственный редактор "Журнала Московской Патриархии", священник отец Александр Волков;

поэт Александр Шаганов;

психолог Анетта Орлова.

Смотрите прямую трансляцию 3 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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