Очный тур фестиваля-конкурса "8 марта" пройдет 1 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Очный тур фестиваля-конкурса под названием "8 марта" пройдет 1 марта. Мероприятие организуют на сцене мастерской Театра клоунады и комедии дель арте "ГримМасса" при поддержке департамента культуры Москвы.

Для того чтобы поучаствовать в конкурсе, надо направить на почту grimmassa2017@yandex.ru поэтические, прозаические и любые другие поздравления. Все они должны быть адресованы девушкам в честь Международного женского дня. Принимать поздравления будут до 23 февраля.

Длительность поздравительной речи должна быть до 1 минуты. Найти более подробную информацию можно на официальном сайте организаторов.

Ранее Роструд напомнил о семи коротких рабочих неделях в 2021 году. Длинные выходные также будут в связи с празднованием Международного женского дня.