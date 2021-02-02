Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Общество

11:40

Еще 5 012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции уже почти 825 тысяч человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице выздоровели еще 5 012 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 824 623", – говорится в сообщении.

Также в Оперштабе сообщили, что в столице выявили 1 701 новый случай заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 997 человек. За прошедшие 24 часа скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В России за последние сутки выявили 16 643 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них клинических проявлений болезни не было у 1 597 человек. Всего в РФ зарегистрировано 3 884 730 случаев COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об устойчивой тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в РФ.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная выразила мнение, что снижению заболеваемости способствовало соблюдение противоэпидемических мер, а также вакцинация.

Число заболевших COVID-19 в мире приблизилось к 104 млн

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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