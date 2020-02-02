До 2 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшие осадки и до 2 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 2 февраля.

Столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта, передает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла, по области – до минус 3. Будет дуть южный ветер скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 730 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85 процентов.

Кроме того, до 12:00 воскресенья из-за гололедицы в регионе действует желтый уровень погодной опасности.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что среднемесячная температура в январе в Москве превысила климатическую норму на 9,3 градуса.