С 1 июля дети до 14 лет смогут оформить прописку через портал госуслуг

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С 1 июля дети до 14 лет смогут оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД России сообщает ТАСС.

На данный момент без посещения территориального подразделения МВД можно оформить временную регистрацию.

"С 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для (постоянной) регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего возраста", – пояснили в ведомстве.

К 2023 году услугу планируют распространить на всех жителей России. До этого момента гражданам старше 14 лет придется однократно посещать орган регистрационного учета.

В МВД отмечают, что изменения не только повысят качество предоставления госуслуги гражданам и сделают ее более удобной, но и сократят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учета. По оценке экспертов, количество личных визитов граждан в подразделения ведомства удастся свести к минимуму.

Ранее депутат от партии "Единая Россия" Александр Хинштейн заявил о необходимости расширения оснований для лишения российского гражданства. Депутат считает, что проводить эту процедуру можно и с теми, кто родился в РФ, если человек демонстрирует ненависть к государству.