Глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов был отстранен от должности по собственному желанию

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Бывшего начальника ГИБДД столицы Юрия Дроганова отстранили от должности в ноябре прошлого года. Поводом стал его рапорт на увольнение по выслуге лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей МВД.

Как уточнили в главном управлении МВД России по городу, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Юрий Дроганов отстранен от должности указом российского президента 4 ноября.

В качестве причины назван рапорт на увольнение по выслуге лет, по которому есть право на получение пенсии. Юрия Дроганова назначали на пост в ноябре 2019 года.

Ранее говорилось, что должность временно исполняющего обязанности начальника ведомства занял полковник полиции Алексей Диокин.