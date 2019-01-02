Порывистый ветер и метель ожидаются 2 января в Москве

Фото: портал Москва 24/Юлия Накошная

Порывистый ветер, метель и до 7 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 2 января.

Максимальная температура в столице составит 2-4 градуса мороза, по области до минус 7 градусов. Относительная влажность воздуха составит около 80 процентов, передает портал "Метеоновости".

Будет дуть южный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Также поднимется метель. Атмосферное давление достигнет 740 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что колебания давления могут отразиться на самочувствии метеочувствительных людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что первая неделя 2019 года в столице будет облачной и снежной. В субботу появятся неустойчивые прояснения, снег станет локальным и кратковременным, а в регионе похолодает.