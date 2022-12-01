16:20События
Москва 24 покажет пресс-конференцию Деда Мороза из Великого Устюга
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
2 декабря в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к празднованию Нового года.
Дед Мороз из Великого Устюга расскажет, как встречать Новый год, как и где провести праздничные каникулы.
На мероприятии также выступят психолог Анетта Орлова, ресторатор Сергей Миронов и символ наступающего года кролик Гоша.
Смотрите прямую трансляцию 2 декабря в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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