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Москва 24

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Общество

01 декабря, 23:02

В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом

общество

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

В Москве скончались 75 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 6 524 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 6 225 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 458 409 человек, число умерших достигло 9 053 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявлено уже более 62,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,456 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 2 322 056 случаев COVID-19, вылечились 1 803 467 человек, скончались 40 464.

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов ранее выразил уверенность, что пандемия коронавируса завершится в 2021 году. При этом, по его словам, сам вирус сохранится.

В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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