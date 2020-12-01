Депутат МГД Семенников: региональное отделение "ЕР" проведет декаду приемов граждан

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Московское городское региональное отделение "Единой России" проведет Большую декаду приемов граждан в честь 19-й годовщины партии. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, заместитель секретаря МГРО "Единая Россия" Александр Семенников.
Он рассказал Агентству "Москва", что в этом году региональное отделение партии модернизировало работу общественных приемных, и в первую очередь усилило работу с корпусом муниципальных депутатов. По его словам, это позволило расширить проблематику и включить в работу тысячи соратников партии в каждом округе и районе столицы.
"В этом году прошла целая серия тематических приемов – по вопросам коммунального комплекса, здравоохранения, образования, защиты прав граждан. Вопреки пандемии, непременно соблюдая все правила, связанные с ограничениями, мы не только ее ослабили – а усилили активность. Так что декабрьская декада приемов – это мощное завершение той большой и плодотворной работы, которую московская "Единая Россия" проделала за год", – заявил Семенников.
Он напомнил, что ежегодно в первой декаде декабря партия проводит серию масштабных приемов населения, в которой принимают участие и губернаторы-единороссы, и муниципальные депутаты отдаленных сел и малых городов. Парламентарий заметил, что 2020 год не станет исключением.
Сенаторы, депутаты Госдумы и региональных законодательных собраний, мэры и главы поселений, секретари региональных и местных отделений, руководители партийных проектов "Единой России" проводят с 1 по 10 декабря декаду приемов в честь 19-летия партии
В работу также включат десятки организаций, которые выступают партнерами "Единой России". Речь идет о Пенсионном фонде, Ассоциации юристов, Росздравнадзоре, Роспотребнадзоре, Государственной жилищной инспекции, Федерации профсоюзов, Торгово-промышленной палате, Российском союзе промышленников и предпринимателей.
На встречах с гражданами затронут широкий спектр тематик и вопросов, волнующих москвичей. В частности, 2 декабря пройдут приемы по социально значимым вопросам, 3 декабря обсудят вопросы системы здравоохранения, 4 декабря – вопросы ЖКХ, 7 декабря – вопросы старшего поколения, 8 декабря – вопросы дошкольного и школьного образования, 9 декабря Ассоциация юристов России ответит гражданам на сложные юридические вопросы, 10 декабря пройдут приемы по трудовым вопросам.
Секретарь Московского городского реготделения "Единой России" Андрей Метельский, в свою очередь, отметил, что в основе стратегии партии лежит способность слушать и слышать людей – не отдельные мнения в интернете, а всех жителей.
"Именно "Единая Россия" обладает самой широкой сетью первичных отделений, самой большой армией муниципальных депутатов, самой четкой структурой общественных приемных. Все это позволяет аккумулировать проблематику со всей страны и вовремя ее решать", – заключил он.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: