Депутат МГД Семенников: региональное отделение "ЕР" проведет декаду приемов граждан

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Московское городское региональное отделение "Единой России" проведет Большую декаду приемов граждан в честь 19-й годовщины партии. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, заместитель секретаря МГРО "Единая Россия" Александр Семенников.

Он рассказал Агентству "Москва", что в этом году региональное отделение партии модернизировало работу общественных приемных, и в первую очередь усилило работу с корпусом муниципальных депутатов. По его словам, это позволило расширить проблематику и включить в работу тысячи соратников партии в каждом округе и районе столицы.

"В этом году прошла целая серия тематических приемов – по вопросам коммунального комплекса, здравоохранения, образования, защиты прав граждан. Вопреки пандемии, непременно соблюдая все правила, связанные с ограничениями, мы не только ее ослабили – а усилили активность. Так что декабрьская декада приемов – это мощное завершение той большой и плодотворной работы, которую московская "Единая Россия" проделала за год", – заявил Семенников.

Он напомнил, что ежегодно в первой декаде декабря партия проводит серию масштабных приемов населения, в которой принимают участие и губернаторы-единороссы, и муниципальные депутаты отдаленных сел и малых городов. Парламентарий заметил, что 2020 год не станет исключением.

Сенаторы, депутаты Госдумы и региональных законодательных собраний, мэры и главы поселений, секретари региональных и местных отделений, руководители партийных проектов "Единой России" проводят с 1 по 10 декабря декаду приемов в честь 19-летия партии

В работу также включат десятки организаций, которые выступают партнерами "Единой России". Речь идет о Пенсионном фонде, Ассоциации юристов, Росздравнадзоре, Роспотребнадзоре, Государственной жилищной инспекции, Федерации профсоюзов, Торгово-промышленной палате, Российском союзе промышленников и предпринимателей.

На встречах с гражданами затронут широкий спектр тематик и вопросов, волнующих москвичей. В частности, 2 декабря пройдут приемы по социально значимым вопросам, 3 декабря обсудят вопросы системы здравоохранения, 4 декабря – вопросы ЖКХ, 7 декабря – вопросы старшего поколения, 8 декабря – вопросы дошкольного и школьного образования, 9 декабря Ассоциация юристов России ответит гражданам на сложные юридические вопросы, 10 декабря пройдут приемы по трудовым вопросам.

Секретарь Московского городского реготделения "Единой России" Андрей Метельский, в свою очередь, отметил, что в основе стратегии партии лежит способность слушать и слышать людей – не отдельные мнения в интернете, а всех жителей.

"Именно "Единая Россия" обладает самой широкой сетью первичных отделений, самой большой армией муниципальных депутатов, самой четкой структурой общественных приемных. Все это позволяет аккумулировать проблематику со всей страны и вовремя ее решать", – заключил он.