"Коммунисты России" попросили надбавки продавцам и таксистам из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Партия "Коммунисты России" обратилась к правительству с просьбой ввести стимулирующие надбавки в размере 20 тысяч рублей кассирам, продавцам и таксистам за работу в период пандемии, сообщает РИА Новости.
По мнению председателя ЦК партии Максима Сурайкина, такая мера позволит снизить социальную напряженность и частично компенсировать работу в условиях повышенного риска заражения.
Он напомнил, что профессия таксиста – самая массовая в России на протяжении уже 15 лет. Перевозкой пассажиров занимаются 7% россиян, то есть пять миллионов человек. Представители этой профессии долгие часы контактируют с людьми, подчеркнул Сурайкин.
Доля кассиров и продавцов на рынке труда составляет 6,8%, и в условиях пандемии коронавируса именно эти две профессии ежедневно подвержены риску заражения, говорит депутат.
"Это более чем насыщенный контакт с покупателями – десятками миллионов людей ежедневно. Важно отметить исключительную общественную значимость работы таксистов и работников сферы торговли. Фактически они стоят на страже продовольственной и транспортной безопасности страны", – заявил он.
По данным ВОЗ на 1 декабря, в мире выявлено уже более 62,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,456 миллиона человек скончались.
В России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса. За весь период умерли 40 464 человека, выздоровели 1 803 467 человек.
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