Сенатор объяснила, когда работодатель может уволить сотрудника на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Увольнение сотрудника, который находится на удаленке, возможно, если он стал хуже выполнять свои обязанности из-за смены места нахождения без уведомления работодателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по соцполитике Инну Святенко.

"То есть в случае, если ту же работу человек дистанционно проводил у себя дома, а потом понял, что ему нужно, например, в Сочи, находясь на пляже, не мог в полном объеме выполнять работу", – пояснила Святенко.

Ранее Владимир Путин поручил усовершенствовать регулирование удаленной работы. Президент РФ призвал при этом соблюсти баланс интересов работников и работодателей.

В России в настоящий момент работает дистанционно около 6,5% трудоспособного населения. Сообщалось, что 3,5 миллиона россиян удаленно исполняют свои рабочие обязанности. Таким образом, по сравнению с прошлогодними показателями численность россиян на дистанционной работе выросла в 110 раз.