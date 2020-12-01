Бодибилдер рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса

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Актер и бодибилдер Александр Невский рассказал, как умеренно снизить лишний вес, не перенапрягая организм. Об этом сообщают "Дни.ру".

По мнению специалиста, при задаче потерять 5–10 килограммов потребуются тренировки минимум через день. В комплекс упражнений следует включить подъем ног из положения лежа, подъем туловища с закрепленными ногами и повороты в стороны, со шваброй или лыжной палкой на плечах.

Кроме того, рекомендуется добавить упражнения с гантелями – жим лежа и сидя, а также подъем гантелей "на бицепсы" и приседания со снарядами в руках.

Для каждого из заданий, считает Невский, требуются 3–4 подхода по 15–20 повторений. Он также призвал ежедневно гулять в свободном темпе по 30–45 минут.

Невский добавил, что дополнительную пользу организму принесет сбалансированное питание. По мнению культуриста, достаточно отказаться от мучного и сладкого и также от ужина, а в вечерний прием пищи можно в качестве исключения добавить яблоко или обезжиренный йогурт.

Исследователи из Сибирского федерального университета ранее объяснили, что может сделать домашние тренировки более эффективными. По мнению экспертов, следует контролировать свое состояние с помощью гаджетов, а также анализировать выполняемые упражнения.

