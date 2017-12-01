Теплая погода и снег с дождем придут в столицу в первый день зимы

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Снег с дождем и пасмурное небо ожидают москвичей в первый день зимы. В городе будет тепло не по сезону, термометры покажут до трех градусов выше нуля.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона с юго-запада. Ожидается облачная погода, осадки в виде снега и дождя, местами возможен слабый гололед. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла, в области столбик термометра поднимется до плюс 3 градусов", – сообщает портал "Метеоновости". При этом влажность воздуха будет достаточно высокой – 80 процентов.

Ожидается сильный ветер с порывами до 13–18 метров в секунду, его средняя скорость составит до 10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба.

Отмечается, что погода может вызывать обострения хронических заболеваний у метеозависимых людей. Особенно это касается болезней опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочной системы. Самочувствие может ухудшиться и у страдающих хронической кислородной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, вегето-сосудистой дистонией.

Ранее синоптики уже составили прогноз о весне 2018 года. По их расчетам она наступит в марте, будет ранней и очень теплой. А вот зима, напротив, задержится: в начале снежного сезона температура будет держаться на несколько градусов выше нормы.