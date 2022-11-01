В Генштабе предложили законодательно урегулировать подачу данных в военкоматы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Порядок предоставления данных граждан в военные комиссариаты нуждается в законодательном урегулировании, заявил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Сергей Побирохин. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что военкоматы не имеют возможности обработать данные 25 миллионов граждан, при этом точно определяя, кто из них заболел, получил отсрочку или перешел в другую категорию годности.

"Это, думаю, должно регулироваться законодательно: ужесточить требования или персонализировать требования, чтобы каждый гражданин предоставил свои данные, чтобы они в свое время заносились в картотеку и базу данных "Горизонт". В этом вопросе мы плотно работаем с министерством цифрового развития и в субъектах, чтобы вопрос стал актуальным", – сказал Побирохин.

По его словам, база автоматизированной системы данных о гражданах "Горизонт-МР" позволила военкоматам быстро систематизировать имеющиеся данные и призвать в армию 300 тысяч человек, несмотря на то что в последний раз мобилизация в России проводилась в 1941 году.

"Без системы "Горизонт" мы бы не смогли призвать по мобилизации в такой короткий срок 300 тысяч человек. <...> Наверное, надо менять законодательство, чтобы обязать граждан, ведь они обязаны эти данные предоставлять", – добавил представитель Генштаба ВС РФ.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, поставленная президентом задача по призыву в армию 300 тысяч граждан была выполнена. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет.

При этом глава оборонного ведомства отметил, что, несмотря на завершение мобилизации, военкоматы продолжат набор добровольцев и контрактников для несения службы в зоне СВО.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

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