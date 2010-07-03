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Общество

13:02

Сенатор посоветовал россиянам проводить праздничные дни на свежем воздухе

общество досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский посоветовал россиянам проводить праздничные дни на свежем воздухе с родными и близкими. Активный отдых позволит восстановить силы перед новой рабочей неделей, уверен законодатель.

"Поменьше надо увлекаться застольем, меньше употреблять тяжелую, жирную пищу, спиртное", – цитирует его РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что с каждым годом все больше россиян предпочитают вести здоровый образ жизни. Это положительно сказывается на их здоровье и качестве жизни. Во многих российских городах уже созданы все условия для активного отдыха: построены спорткомплексы, турбазы, открыты велосипедные дорожки. Сам Рязанский намерен провести выходные за работой на своем загородном участке.

Ранее сообщалось, что более 150 выступлений творческих коллективов ожидается на фестивале "День народного единства", который пройдет в столице с 2 по 4 ноября. В нынешнем году фестиваль пройдет на девяти фестивальных площадках и на 21 площадке в московских парках. Для жителей города организуют интерактивные постановки, спектакли, концерты, выступления московских вокальных и хореографических студий.

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