Москва 24: смогли бы врачи XXI века продлить жизнь Михаилу Булгакову

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1 ноября телеканал "Доктор" проведет мультимедийную лекцию и покажет премьерную серию "Спасти Булгакова" из цикла документальных программ "Клинический случай" . "Клинический случай" – новый телепроект, посвященного истории великих людей и медицине.

Ровно 103 года назад, 31 октября, Михаил Булгаков получил диплом врача и начал медицинскую практику. Работа по специальности повлияла на его жизнь, здоровье и творчество.

Что показали биомаркеры, обнаруженные на рукописи "Мастера и Маргариты" при исследовании? Как писатель узнал дату своей смерти за много лет до того, как у него обнаружили нефросклероз? Где и как Булгаков заработал болезнь почек и какие меры по спасению предприняли бы врачи 21-го века, чтобы продлить ему жизнь? Как лечил великого писателя главный врач Сталина?

На эти и другие вопросы ответят:



Эвелина Закамская, главный редактор телеканала "Доктор";

Сергей Готье, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова;

Болеслав Лихтерман, профессор кафедры гуманитарных наук Сеченовского университета;

Иван Назаров, заведующий научно-исследовательским отделом Государственного музея Булгакова.

Смотрите трансляцию 1 ноября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.