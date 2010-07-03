Мобильные пункты вакцинации закончат работу вечером 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кампания по мобильной вакцинации против гриппа завершится вечером 1 ноября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В городе работает 23 мобильных пункта. Защитить себя от гриппа в зимний период можно у станций метро "Павелецкая" и "Белорусская" (кольцевые), "Верхние Лихоборы", "Алтуфьево", "Семеновская", "Новогиреево", "Щелковская", "Люблино", "Пражская", "Кантемировская", "Красногвардейская", "Новые Черемушки", "Юго-Западная", "Молодежная", "Планерная", "ЦСКА", "Тверская", "Речной вокзал" (северный и южный входы).

Еще один пункт вакцинации расположен около станции Владыкино Московского центрального кольца и железнодорожной станции Крюково.

Мобильные пункты открыты для горожан с 08:00 до 20:00. Сделать прививку в поликлиниках можно до 30 ноября. Для прохождения вакцинации понадобится паспорт гражданина РФ. Перед прививкой также необходимо будет заполнить анкету и измерить температуру на месте.

В 2019 году впервые стали использовать принципиально новый препарат. Он защищает от четырех вирусов гриппа. Четырехвалентная вакцина более эффективна и безопасна. В первую очередь ее получают работники медицинских, образовательных организаций, студенты вузов, люди с хроническими заболеваниями, призывники, беременные женщины, дети и пенсионеры. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что если не удается привиться четырехвалентной вакциной, нужно использовать трехвалентную.

В столичном департаменте здравоохранения предупредили, что ОРВИ и грипп могут стать причиной развития серьезных заболеваний. Чаще всего осложнения встречаются со стороны органов дыхания (бронхиты). Осложнения могут также привести к нарушению работы организма, проблемам с сердечно-сосудистой и нервной системам.

