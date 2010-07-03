Трехдневный интеллектуальный марафон "Москва и москвичи" стартует 1 ноября в Театре Наций

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Театре Наций пройдет первый в сезоне интеллектуальный марафон из цикла How Long is now – "Москва и москвичи". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
Известно, что мероприятие будет посвящено исследованию города с помощью текста. Организаторы заявляют, что социальный, политический, экономический и культурный ландшафты соединятся в повествование с большим количеством авторов и смыслов.
В число авторов и исследователей "московского текста" вошли такие люди, как кинорежиссер Александр Зельдович, музыкальный критик Алексей Мунилов, архитектурный критик и искусствовед Григорий Ревзин, а также архитектор Сергей Чабан. По словам создателей, в рамках марафона "Москва и москвичи" будет произведена попытка ответов на вопросы о том, как устроено это увлекательное произведение и на каких мифах строится, а также как меняется облик столицы и как он соотносится с историей Москвы и ее судьбой.
Отмечается, что марафон пройдет в три этапа: первого ноября – "Москва и мифы большого города", второго ноября – "Москва будущего", а 3 числа – "Москва, которую мы любим и которую нам предстоит полюбить".
Организаторы уточнили, что вход на мероприятия для всех желающих свободный, однако понадобится предварительно зарегистрироваться на официальном сайте.
Ранее стало известно, что проект "Московское долголетие" совершит тур по столице в рамках акции "Ночь искусств". Будут организованы авторские экскурсии по популярным экспозициям в московских музеях.
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