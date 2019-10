Трехдневный интеллектуальный марафон "Москва и москвичи" стартует 1 ноября в Театре Наций

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Театре Наций пройдет первый в сезоне интеллектуальный марафон из цикла How Long is now – "Москва и москвичи". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Известно, что мероприятие будет посвящено исследованию города с помощью текста. Организаторы заявляют, что социальный, политический, экономический и культурный ландшафты соединятся в повествование с большим количеством авторов и смыслов.

В число авторов и исследователей "московского текста" вошли такие люди, как кинорежиссер Александр Зельдович, музыкальный критик Алексей Мунилов, архитектурный критик и искусствовед Григорий Ревзин, а также архитектор Сергей Чабан. По словам создателей, в рамках марафона "Москва и москвичи" будет произведена попытка ответов на вопросы о том, как устроено это увлекательное произведение и на каких мифах строится, а также как меняется облик столицы и как он соотносится с историей Москвы и ее судьбой.

Отмечается, что марафон пройдет в три этапа: первого ноября – "Москва и мифы большого города", второго ноября – "Москва будущего", а 3 числа – "Москва, которую мы любим и которую нам предстоит полюбить".

Организаторы уточнили, что вход на мероприятия для всех желающих свободный, однако понадобится предварительно зарегистрироваться на официальном сайте.

