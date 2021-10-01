Россияне назвали самые безопасные сферы для поиска работы

Фото: depositphotos/pressmaster

Самыми безопасными сферами для поиска работы, по мнению россиян, стали медицина и фармацевтика, бухгалтерия и ЖКХ. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование "Авито Работы".

51–55% соискателей заявили, что за последний год не сталкивались с уловками при поиске работы в этих сферах. 48% не испытывали проблем с недобросовестными работодателями в сфере производства, добычи и обработки сырья, а 47% назвали безопасными сферы маркетинга, PR и рекламы.

В образовании и науке с уловками не сталкивались 46% граждан, IT и телеком – 44%, салонах красоты и фитнес-центрах – 41%, административной работе и туризме – 40%.

"За последний год с недобросовестными работодателями сталкивались в среднем 58% соискателей. При этом респонденты отметили, что в городах-миллионниках, а также в областных и районных центрах больше добросовестных работодателей", – говорится в сообщении.

По мнению россиян, на недобросовестность работодателей указывают вакансия с нечетко прописанными обязанностями, отсутствие белой зарплаты, испытательный срок без оплаты или предложение слишком легкого или быстрого заработка.

Эксперты советуют с осторожностью относиться к слишком заманчивым предложениям, прекращать разговор при выманивании денег под видом обучения или оплаты спецформы. Соискателям также не рекомендуют высылать паспортные данные.

Опрос проводился среди 10 000 россиян старше 18 лет.

Ранее россияне назвали главную причину стресса. Большинство мужчин и женщин испытывают беспокойство из-за финансовых вопросов.