Россияне назвали самые безопасные сферы для поиска работы

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Самыми безопасными сферами для поиска работы, по мнению россиян, стали медицина и фармацевтика, бухгалтерия и ЖКХ. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование "Авито Работы".
51–55% соискателей заявили, что за последний год не сталкивались с уловками при поиске работы в этих сферах. 48% не испытывали проблем с недобросовестными работодателями в сфере производства, добычи и обработки сырья, а 47% назвали безопасными сферы маркетинга, PR и рекламы.
В образовании и науке с уловками не сталкивались 46% граждан, IT и телеком – 44%, салонах красоты и фитнес-центрах – 41%, административной работе и туризме – 40%.
"За последний год с недобросовестными работодателями сталкивались в среднем 58% соискателей. При этом респонденты отметили, что в городах-миллионниках, а также в областных и районных центрах больше добросовестных работодателей", – говорится в сообщении.
По мнению россиян, на недобросовестность работодателей указывают вакансия с нечетко прописанными обязанностями, отсутствие белой зарплаты, испытательный срок без оплаты или предложение слишком легкого или быстрого заработка.
Эксперты советуют с осторожностью относиться к слишком заманчивым предложениям, прекращать разговор при выманивании денег под видом обучения или оплаты спецформы. Соискателям также не рекомендуют высылать паспортные данные.
Опрос проводился среди 10 000 россиян старше 18 лет.
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