Еще 2 189 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за последние сутки подтвердили 3 993 новых случая коронавируса. На ИВЛ находятся 353 человека, сообщает Оперативный штаб.

"В городе выздоровели еще 2 тысячи 189 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 492 226", – говорится в сообщении.

Скончались от последствий коронавируса еще 64 пациента. У всех была подтверждена пневмония.

За последние сутки в России подтвердили 24 522 новых случая коронавируса. Общее число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 – 7 535 548.

