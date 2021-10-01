Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года

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Старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич дал совет по покупке валюты на фоне возможного укрепления рубля, сообщает агентство "Прайм".

"С учетом рисков ухудшения двусторонних отношений между Россией и США в случае расширения санкций на операции с российским госдолгом имеет смысл покупать валюту постепенно", – заявил специалист.

Петроневич порекомендовал обратить внимание на конец любого месяца. Традиционно в этот период компании продают больше валюты с целью заплатить налоги, что приводит к укреплению курса рубля.

По мнению аналитика ГК "ФИНАМ" Анны Зайцевой, главной угрозой для национальной валюты РФ выступает ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Кроме того, ослабление рубля возможно на фоне изменений в Федеральной резервной системе США.

