Столичные спасатели помогли ребенку, застрявшему в решетке ливневой канализации

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Сотрудники МЧС помогли ребенку, который застрял рукой в решетке ливневой канализации на юге столицы, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Россошанской в районе дома 13, корпуса 1. Мальчик упал с велосипеда, в результате чего его рука застряла в решетке ливневой канализации.

Спасателям пришлось задействовать гидравлический инструмент, чтобы освободить руку ребенка. После этого мальчика передали врачам скорой помощи.

Ранее спасатели Московского авиационного центра помогли двухлетнему ребенку, голова которого застряла в детском сиденье для унитаза. Мать ребенка объяснила, что купила для него сиденье, чтобы отучить от горшка, однако ребенок надел предмет на голову.