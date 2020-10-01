Почти половина россиян от 18 до 45 лет не хочет заводить детей – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Почти половина россиян молодого и среднего возраста не намерена заводить детей. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, сообщает ТАСС.
Уточняется, что опрос был проведен среди людей в возрасте от 18 до 45 лет. Согласно ему, 46% россиян мотивируют свое решение неустойчивым материальным положением или отсутствием такого желания.
"В желании завести детей россияне репродуктивного возраста разделились практически поровну: 46% не планируют заводить детей, 42% сообщили о желании и готовности завести ребенка", – следует из опроса.
Выяснилось, что среди тех, кто намерен завести детей, женщин больше, чем мужчин: 51% и 41% соответственно. Так, самой многочисленной возрастной группой, желающей стать родителями, оказалась молодежь от 18 до 24 лет.
Ранее в Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей. Автор инициативы также предложил увеличить до 600 тысяч рублей совокупный доход, до достижения которого россияне смогут получать соответствующий вычет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: