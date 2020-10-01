Почти половина россиян от 18 до 45 лет не хочет заводить детей – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти половина россиян молодого и среднего возраста не намерена заводить детей. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, сообщает ТАСС.

Уточняется, что опрос был проведен среди людей в возрасте от 18 до 45 лет. Согласно ему, 46% россиян мотивируют свое решение неустойчивым материальным положением или отсутствием такого желания.

"В желании завести детей россияне репродуктивного возраста разделились практически поровну: 46% не планируют заводить детей, 42% сообщили о желании и готовности завести ребенка", – следует из опроса.

Выяснилось, что среди тех, кто намерен завести детей, женщин больше, чем мужчин: 51% и 41% соответственно. Так, самой многочисленной возрастной группой, желающей стать родителями, оказалась молодежь от 18 до 24 лет.

Ранее в Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей. Автор инициативы также предложил увеличить до 600 тысяч рублей совокупный доход, до достижения которого россияне смогут получать соответствующий вычет.

